Лондон, 17 декабря, 2022, 15:21 — ИА Регнум. От планов экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в энергетической сфере, согласно которым Лондон должен был вести закупки электроэнергии у производителей из-за рубежа, принял решение отказаться нынешний глава британского правительства Риши Сунак. Об этом 17 декабря сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

«Сунак отказывается от плана по закупке энергии государством у иностранных производителей. Целевая группа по энергоснабжению, созданная Лиз Трасс во время её краткого премьерства, ликвидируется, поскольку министры отказываются от плана прямого вмешательства в мировые газовые рынки», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации телеканала, такое решение в вопросе энергоснабжения было принято Лондоном в сентябре, когда главой правительства Британии являлась Трасс, для заключения долгосрочных контрактов с внутренними и международными поставщиками энергии для «укрепления внутренней энергетической безопасности Великобритании».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что аудит военной помощи, которую оказывает Киеву Великобритания, распорядился провести премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.