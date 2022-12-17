Сунак решил отказаться от плана Трасс в энергетической сфере
Лондон, 17 декабря, 2022, 15:21 — ИА Регнум. От планов экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в энергетической сфере, согласно которым Лондон должен был вести закупки электроэнергии у производителей из-за рубежа, принял решение отказаться нынешний глава британского правительства Риши Сунак. Об этом 17 декабря сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
«Сунак отказывается от плана по закупке энергии государством у иностранных производителей. Целевая группа по энергоснабжению, созданная Лиз Трасс во время её краткого премьерства, ликвидируется, поскольку министры отказываются от плана прямого вмешательства в мировые газовые рынки», — говорится в сообщении.
Также указывается, что, по информации телеканала, такое решение в вопросе энергоснабжения было принято Лондоном в сентябре, когда главой правительства Британии являлась Трасс, для заключения долгосрочных контрактов с внутренними и международными поставщиками энергии для «укрепления внутренней энергетической безопасности Великобритании».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что аудит военной помощи, которую оказывает Киеву Великобритания, распорядился провести премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.