Ватикан, 17 декабря, 2022, 15:21 — ИА Регнум. На Рождество в качестве подарка папа Римский Франциск хотел бы получить «немного мира». Об этом понтифик заявил в интервью испанской газете ABC, полная версия которого выйдет 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Немного мира. Сколько в мире войн», ― посетовал папа Римский.

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Он напомнил о боевых действиях на Украине, отметив, что этот конфликт «касается нас ближе всего». Однако, по словам понтифика, также стоит подумать и «о Мьянме, Йемене, Сирии, где они воюют уже тринадцать лет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для организации встречи сторон для диалога по урегулированию конфликта на Украине.

Он отметил, что желание государства «заключается в том, чтобы предложить пространство, где стороны могут встретиться и начать диалог без предварительных условий».