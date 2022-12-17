Киев, 17 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Половина территории Киевской области остаётся без света, написал 17 декабря глава областной военной администрации Алексей Кулеба в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

Он заявил, что в области «в усиленном режиме» ведутся восстановительные работы, осложнённые плохой погодой — снегом с дождём.

«По решению «Укрэнерго» в Киевской области продолжаются экстренные отключения электроснабжения, — заявил чиновник. — Около 50% региона без света».

По его словам, на территории региона функционирует четыре сотни пунктов обогрева, где «можно подзарядиться и узнать актуальные новости».

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