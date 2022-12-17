Берлин, 17 декабря, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг утверждение о неспособности Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) выполнять оборонные задачи страны или ее союзников. По словам политика, бундесвер эффективен, как всегда, требуются лишь дополнительные ассигнования на него властями Германии.

Eucom.mil Бундесвер

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт признала неспособность бундесвера в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО. Об этом сообщало издание Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет для комитета по обороне. На сегодняшний день готовность к выполнению задач НАТО, в принципе, обеспечена, хотя и «частично с ограничениями». Но в отчете отмечается, что существуют проблемы с развертыванием бундесвером сил быстрого реагирования НАТО в 2023 году.

«Бундесвер эффективен, он доказал это много раз, и любое другое заявление не будет справедливым по отношению к деятельности наших солдат. Они действуют в Германии и в мире для обеспечения нашей безопасности. Власти ФРГ должны реагировать на изменившуюся ситуацию в мире и вкладывать намного больше средств для модернизации бундесвера. Это необходимо для того, чтобы ВС ФРГ были оснащены таким образом, чтобы никто не мог напасть на Германию или территорию союзника по НАТО», — сказал Шольц в опубликованном в субботу интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Шольц заверил, что, в отличие от прошедших 30 лет, бундесвер вновь способен отразить нападение на территорию страны или ее союзников.

«С этой целью мы улучшаем оснащение всех родов войск, в том числе боеприпасами, транспортными средствами, танками, катерами и авиационной техникой. ВВС, флот и армия получат больше материалов», — сказал глава правительства ФРГ.

Напомним, в ноябре 2022 года уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль рассказала о дефиците боеприпасов в вооруженных силах ФРГ, а также отметила проблему нехватки личного состава.