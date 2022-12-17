Москва, 17 декабря, 2022, 15:21 — ИА Регнум. На сегодняшний день никаких изменений в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» в части сроков службы в армии не вносилось. Об этом 17 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Статьей 38 Федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев», ― указали в ведомстве.

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Также в федеральном министерстве подчеркнули, что «каких-либо изменений законодательства РФ в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву», в настоящее время Минобороны России не предлагается.

Напомним, ранее военный комиссар Дмитровского городского округа подполковник Михаил Фотин заявил о якобы планируемом в 2023 году увеличении сроков срочной службы. Однако позднее публикации с такими заявлениями были удалены. Сам Фотин открестился от этих слов, заявив журналистам MSK1. RU, что он «много чего сказал» и «всё зависит от того, как смонтировали» материал.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о необходимости увеличить срок срочной службы до двух лет. Он пояснил, что научиться обращаться с военной техникой за один год невозможно.

Администрация президента и Минобороны РФ это предложение не поддержали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре заявлял, что в Кремле не обсуждались идеи продления срока службы в армии до двух лет.