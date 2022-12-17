Бухарест, 17 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Грузии будет выгодно участвовать в проекте прокладки электрокабеля из Азербайджана в страны Евросоюза. Об этом 17 декабря заявила на брифинге в Бухаресте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ИА REGNUM Электричество

«Данный проект принесёт нам и Грузии много пользы, он превратит Грузию в хаб электроэнергии и улучшит внутренний энергетический рынок», — сказала она.

Глава Еврокомиссии сообщила, что планируется проложить подводный электрокабель через Чёрное море. Брюссель поддерживает эту инициативу и рассчитывает, что это поможет решить ряд проблем в сфере энергетики.

«Мы готовы поддержать эту инициативу, потому что у нас есть возможность финансово поддерживать те проекты, которые служат общим интересам», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, 17 декабря главы Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии собрались в Бухаресте и подписали соглашение о партнёрстве в вопросах развития и транспортировки «зелёной энергии».