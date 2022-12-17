Красногорск, 17 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. На протяжении ближайших суток в Московской области может выпасть треть месячной нормы осадков, а высота снежного покрова — вырасти на 15–20 сантиметров. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба минтранса Подмосковья в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Отмечается, что в столичном регионе в течение выходных ожидается выпадение снега, в результате чего на дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

«Наиболее интенсивный снегопад ожидается сегодня днём и в течение суток 18 декабря — за этот период может выпасть треть от месячного количества осадков. Высота снежного покрова может увеличиться на 15–20 см и местами составит 30–50 см», — говорится в сообщении.

Также в связи с этим региональное транспортное ведомство попросило жителей Подмосковья ограничить поездки на личном транспорте, чтобы дорожные службы могли быстрее провести очистку дорог от выпавшего снега.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 декабря в воздушных гаванях Москвы было задержано или отменено свыше 40 рейсов.