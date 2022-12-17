Москва, 17 декабря, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Реализацию крупных российско-египетских проектов обсудили главы МИД России и Египта, сообщает 17 декабря российское внешнеполитическое ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри обсудили по телефону взаимодействие в области энергетики, сельского хозяйства и реализацию совместных крупных проектов.

Стороны, как сообщает МИД России, затронули вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил орден Мужества вдове погибшего при теракте сотрудника российского посольства в Кабуле Михаила Шаха, награждённого посмертно.

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