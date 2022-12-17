Москва, 17 декабря, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Центральном доме кинематографистов в Москве состоялось прощание с одним из старейших кинокритиков и киноведов в России Арменом Медведевым. Он скончался на 85-м году жизни 13 декабря. В церемонии прощания приняли участие его коллеги по кинематографическому цеху, родные, близкие, общественники.

Дарья Драй ИА REGNUM Армен Медведев

Среди них были режиссер Алексей Учитель, ректор ВГИК Владимир Малышев, кинокритик Лариса Малюкова, сценарист Павел Фин.

В словах прощания с Арменом Медведевым они отметили его роль в развитии кинематографической отрасли, в деле обучения молодежи, установлении связи между поколениями деятелей кино.

Напомним, Армен Медведев занимал пост председателя Госкино РФ в период с 1992 по 1999 год. С 1999 года он возглавлял Международный фонд развития кино и телевидения для детей и юношества («Фонд Ролана Быкова»). Медведев также был президентом Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу».