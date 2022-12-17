В Москве состоялось прощание с экс-главой Госкино РФ Арменом Медведевым
В Москве простились с Арменом Медведевым, возглавлявшим в 90-е годы Госкино РФ
Москва, 17 декабря, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Центральном доме кинематографистов в Москве состоялось прощание с одним из старейших кинокритиков и киноведов в России Арменом Медведевым. Он скончался на 85-м году жизни 13 декабря. В церемонии прощания приняли участие его коллеги по кинематографическому цеху, родные, близкие, общественники.
Среди них были режиссер Алексей Учитель, ректор ВГИК Владимир Малышев, кинокритик Лариса Малюкова, сценарист Павел Фин.
В словах прощания с Арменом Медведевым они отметили его роль в развитии кинематографической отрасли, в деле обучения молодежи, установлении связи между поколениями деятелей кино.
Напомним, Армен Медведев занимал пост председателя Госкино РФ в период с 1992 по 1999 год. С 1999 года он возглавлял Международный фонд развития кино и телевидения для детей и юношества («Фонд Ролана Быкова»). Медведев также был президентом Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу».