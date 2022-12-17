Бухарест, 17 декабря, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Стратегический вакуум возник в Европе из-за её следования антироссийской политике США, заявил 17 декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан на церемонии подписания соглашения с Азербайджаном, Грузией и Румынией о поставках электроэнергии в Бухаресте.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Отметив, что в Европе не было ещё столь «запутанной» ситуации, глава венгерского правительства указал на «серьёзный энергетический кризис, который является не только ценовым кризисом, но и кризисом предложения».

Европа охвачена инфляцией, и при этом «европейские лидеры решили отделить российскую экономику от европейской». Параллельно с этим США приняли закон о защите от инфляции, который ударил по европейскому рынку.

В итоге Европа оказалась в состоянии, когда уже не приходится рассчитывать на дешёвое сырьё и энергию из России в обмен на западные технологии. До сих пор это «обеспечивало экономический рост и военную безопасность для обеих сторон», но этого уже никогда больше не будет.

Виктор Орбан «Новой стратегии нет, и поэтому в Европе возник стратегический вакуум».

Нынешняя договорённость о поставках азербайджанской электроэнергии в Европу через Грузию очень важна. Добавим, что соглашение на эту тему страны-участницы подписали сегодня в столице Румынии.