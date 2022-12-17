Стокгольм, 17 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Сотрудники зоопарка в населенном пункте Фурувик, который находится на востоке Швеции, застрелили четырёх сбежавших из своих вольеров шимпанзе из-за угрозы, которую они могли представлять для людей. Об этом 17 декабря рассказала директор зоопарка Сандра Уилке.

Шимпанзе

«Когда обезьяны выбрались из домика шимпанзе, жизнь людей оказалась в опасности, как в парке, так и за пределами парка. Наши обезьяны могут выбраться. Тогда это критическая ситуация, и тогда нет других вариантов, кроме как стрелять на поражение», — приводит её слова газета Expressen.

При этом, по информации газета Aftonbladet, в общей сложности в результате инцидента погибли четыре обезьяны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о запрете на вылов китов, дельфинов, косаток и морских свиней в учебных и культурно-просветительских целях для дельфинариев и океанариумов.