Москва, 17 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Евросоюз должен исключить из санкционного списка ограничения на экспорт зерна и удобрений. Об этом 17 декабря сообщает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

«Этот шаг является, по сути, признанием Евросоюзом очевидного — его ограничительные меры на протяжении длительного времени подрывают мировую продовольственную безопасность, поскольку направлены против российского агропромышленного комплекса и создают существенные преграды для продолжения экспорта наших сельскохозяйственных товаров в третьи страны», — сказала Мария Захарова.

Также Захарова напомнила, что подобная санкционная политика со стороны Евросоюза в отношении России может серьезно пошатнуть мировую продовольственную безопасность.

Как передает ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко также высказался о новом пакете санкций, отметив, что Евросоюз должен отменить все ограничения на экспорт сельхозпродукции из России.