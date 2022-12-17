Париж, 17 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой отправится в Катар на финал чемпионата мира по футболу, который состоится 18 декабря, передает BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Согласно полученным данным, самолет президента вылетит в Катар вечером 17 декабря. На борту, как ожидается, также будут находиться дзюдоист, трехкратный олимпийский чемпион Тедди Ринер и боксер Брахим Аслум.

Финал ЧМ по футболу состоится 18 декабря. Матч между Францией и Аргентиной пройдет на стадионе «Лусаил».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах посетить Катар, чтобы поддержать сборную Франции во время чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Макрон «признал, что Катар очень хорошо организовал этот чемпионат мира».