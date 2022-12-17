Минск, 17 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Белоруссии в рамках внезапной проверки боевой готовности войск задействованы подразделения 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Об этом 17 декабря сообщили в министерстве обороны республики.

mil.by Учения ВС Белоруссии

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Манёвры прошли на Гожском полигоне, куда личный состав отдельного гвардейского танкового батальона совершил марш из пункта постоянной дислокации.

«В ходе этапа боевой стрельбы было отработано три тактических эпизода. Сначала гвардейцы отразили наступление основных сил условного противника, затем нанесли огневое поражение выдвигающимся резервам неприятеля», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.

Завершился учебный бой полным огневым поражением средств воздушного нападения условного противника, которое из зенитных пулеметов НСВТ нанесли командиры танков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Белоруссии по поручению белорусского лидера Александра Лукашенко началась внезапная проверка боеготовности в войсках.

Манёвры предусматривают инженерное оснащение районов проведения проверки боеготовности. Также будут организованы охрана и оборона этих районов, а через реки Березина и Неман будут наведены мостовые переправы.

Как заявил Валерий Ревенко, помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества, мероприятия по проверке боеготовности армии Белоруссии носят оборонительный характер.