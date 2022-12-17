Москва, 17 декабря, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Антироссийскими санкциями ЕС нарушил свои обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО), и Брюссель должен нести за это ответственность, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«По своей юридической природе данный санкционный режим ЕС является экстерриториальным и обращен, прежде всего, к субъектам из третьих стран. В очередной раз ЕС нарушил свои обязательства в рамках ВТО», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Новый пакет санкций в реальности только спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, усилит инфляцию и неопределенность на рынках, поскольку нормы экспортного контроля затрагивают большое количество хозяйствующих субъектов их разных стран, рассуждает сенатор.

По его мнению, последствием применения экстерриториальных мер ЕС будет усугубление мирового финансового кризиса, инфляция, обеднение развивающихся стран.

«В Брюсселе должны нести за это ответственность», — резюмировал Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Евросоюз ввел новые санкции против России. Вводятся новые ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России; санкции введены против 168 компаний и предприятий в России. Рестрикции добавили Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) в список организаций, на которые распространяется полный запрет на транзакции.

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Ранее законопроект, которым предлагается приостановить действие режима наибольшего благоприятствования в отношении товаров и услуг, происходящих из государств, приостановивших или аннулировавших режим наибольшего благоприятствования для российских товаров, внесли в Госдуму депутаты от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

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Евросоюзу необходимо подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за подписанного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции (Inflation reduction act, IRA), заявил председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге.