Баку, 17 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана обвиняет вооружённые вилы (ВС) Армении и Нагорного Карабаха в новых обстрелах приграничных позиций. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным минобороны Азербайджана, с территории Армении якобы стреляли из стрелкового оружия в ночь на 17 декабря в направлении населённого пункта Зяйлик Кельбаджарского района. Кроме того, сообщается о стрельбе в направлении населённого пункта Нагдалы Лачинского района утром 17 декабря с «территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы», как называют Нагорный Карабах в Баку.

«Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Азербайджан регулярно сообщает о стрельбе с территории Армении и Нагорного Карабаха. Как правило, российские миротворцы, контролирующие ситуацию в карабахском районе, не подтверждают подобные заявления.