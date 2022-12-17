Анкара, 17 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Свыше 14 млн тонн сельхозпродукции было вывезено в рамках реализации «зерновой сделки» из контролируемых Киевом портов на территории Украины. Об этом 17 декабря сообщает минобороны Турции на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

Уточняется, что на данный момент из находящихся под контролем киевского режима морских гаваней на территории Украины вышло 556 гружёных судов.

«Объём вывезенных зерновых превысил 14 млн тонн», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что декабрьские переговоры в Стамбуле в рамках «зерновой сделки» прошли продуктивно.