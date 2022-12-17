Германия сможет пережить зиму в условиях энергокризиса — Шольц
Германия сможет пережить зиму 2022-го и 2023 года в условиях энергокризиса — Шольц
Берлин, 17 декабря, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в условиях энергокризиса страна сможет пережить эту и следующую зимы, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
Власти Германии уверены, что если ничего непредвиденного не произойдет, то страна переживет эту зиму. При этом, по словам канцлера, в 2023 году необходимо продолжить строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) и заключить дополнительные контракты на поставку энергоресурсов. Правительство Германии в этом ключе постоянно контактирует с поставщиками газа.
В Германии, понимая значимость газа, хотят, чтобы страна перестала зависеть от отдельных поставщиков в будущем. Предположительно, газ в Германию будет поступать в основном из Норвегии, США и стран Персидского залива, а небольшая часть — из Нидерландов.
Олаф Шольц также оценил, что выделенных властями €200 млрд будет достаточно для поддержки граждан и экономики, чтобы смягчить высокие цены этой и следующей зимой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против добычи природного газа в стране методом фрекинга — методом гидравлического разрыва пласта.
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