Берлин, 17 декабря, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в условиях энергокризиса страна сможет пережить эту и следующую зимы, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Власти Германии уверены, что если ничего непредвиденного не произойдет, то страна переживет эту зиму. При этом, по словам канцлера, в 2023 году необходимо продолжить строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) и заключить дополнительные контракты на поставку энергоресурсов. Правительство Германии в этом ключе постоянно контактирует с поставщиками газа.

В Германии, понимая значимость газа, хотят, чтобы страна перестала зависеть от отдельных поставщиков в будущем. Предположительно, газ в Германию будет поступать в основном из Норвегии, США и стран Персидского залива, а небольшая часть — из Нидерландов.

Олаф Шольц также оценил, что выделенных властями €200 млрд будет достаточно для поддержки граждан и экономики, чтобы смягчить высокие цены этой и следующей зимой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против добычи природного газа в стране методом фрекинга — методом гидравлического разрыва пласта.

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