Москва, 17 декабря, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Для мировой безопасности ЕС должен отменить все санкции, введенные против России по экспорту сельхозпродукции. Это касается не только непосредственно экспорта зерна, но и косвенных санкций, в том числе транспортировки зерна, захода российских судов в порты, ограничений на операции российских агрохолдингов и других. Такое мнение высказал ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

«ЕС должен полностью выполнить все свои обязательства, зафиксированные в стамбульском меморандуме, о снятии любых ограничений на оборот продовольствия и зерна с целью укрепления глобальной продовольственной безопасности», — цитирует дипломата информагентство.

Как отметил Грушко, должны быть сняты в том числе ограничения на импорт продукции сельскохозяйственного машиностроения и запчастей для тракторов и комбайнов в Россию.

В связи с этим в планах Москвы, как отметил замминистра МИД РФ Грушко, добиться «открытия портов для поставки зерна и удобрений и снятия всех дискриминационных ограничений на поставки зерна, прежде всего беднейшим странам, которые в этом нуждаются».

Напомним, как сообщило агентство Reuters, в ноябре Россия призвала страны Запада снять все санкции с «Россельхозбанка», для того чтобы облегчить экспорт российского зерна на мировой рынок.