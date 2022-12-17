Москва, 17 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Дополнительно шесть миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на поддержку системы организации воздушного движения в России в условиях внешних ограничений, сообщили 17 декабря в пресс-службе правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Самолет

Деньги, выделенные по распоряжению премьер-министра страны Михаила Мишустина, поступят в Государственную корпорацию по организации воздушного движения.

Распоряжением от 16 декабря, которое подписал глава правительства, вносятся изменения в распоряжение правительства от 15 сентября, согласно которому на поддержку системы организации воздушного движения из резервного фонда правительства было направлено 15 млрд рублей.

«С учётом нового распоряжения общий объём дополнительного финансирования, выделенного на эти цели в 2022 году, составит 21 млрд рублей, — сообщили в правительстве. — Средства пойдут на аэронавигационное обслуживание не менее одного миллиона полётов».