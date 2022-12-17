Глава Минпросвещения России оценил введённые против него санкции ЕС
Кравцов рассказал о влиянии санкций Евросоюза на российское образование
Москва, 17 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Санкции, которые вводит Европейский союз против России, оказывают существенное влияние на российскую систему образования, но не негативное, как ожидают в Брюсселе, а стимулирующее. Об этом 17 декабря заявил Глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Хотел бы сказать спасибо европейским чиновникам, продолжающим свои безуспешные попытки давления на нашу страну, попытки разобщить нас. Мы едины», ― подчеркнул федеральный министр.
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Он отметил, что санкции являются «стимулом продолжать защищать и развивать суверенное отечественное образование на всех направлениях и взаимодействовать со всеми странами», кто видит в России надёжных партнёров.
«Для меня попадание в список ― это высокая оценка уже проделанной работы», ― указал Кравцов.
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Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз 16 декабря опубликовал чёрный список, в который вошли 141 физическое лицо и 49 организаций. В частности, санкции введены в отношении ряда российских министров. Так, в их числе глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава МЧС Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министры труда и юстиции Антон Котяков и Константин Чуйченко.
Кроме того, под ограничительные меры попали министр науки и образования РФ Валерий Фальков, глава Минвостокразвити Алексей Чекунков, глава Минприроды Александр Козлов и глава Минцифры Максут Шадаев.