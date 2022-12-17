Москва, 17 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Санкции, которые вводит Европейский союз против России, оказывают существенное влияние на российскую систему образования, но не негативное, как ожидают в Брюсселе, а стимулирующее. Об этом 17 декабря заявил Глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кравцов

«Хотел бы сказать спасибо европейским чиновникам, продолжающим свои безуспешные попытки давления на нашу страну, попытки разобщить нас. Мы едины», ― подчеркнул федеральный министр.

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Он отметил, что санкции являются «стимулом продолжать защищать и развивать суверенное отечественное образование на всех направлениях и взаимодействовать со всеми странами», кто видит в России надёжных партнёров.

«Для меня попадание в список ― это высокая оценка уже проделанной работы», ― указал Кравцов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз 16 декабря опубликовал чёрный список, в который вошли 141 физическое лицо и 49 организаций. В частности, санкции введены в отношении ряда российских министров. Так, в их числе глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава МЧС Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министры труда и юстиции Антон Котяков и Константин Чуйченко.

Кроме того, под ограничительные меры попали министр науки и образования РФ Валерий Фальков, глава Минвостокразвити Алексей Чекунков, глава Минприроды Александр Козлов и глава Минцифры Максут Шадаев.