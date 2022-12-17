Берлин, 17 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ делает все возможное, чтобы не допустить прямой конфронтации между Россией и Североатлантическим альянсом НАТО.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

«Германия является одним из самых решительных сторонников Украины. Мы поставляем современное вооружение, такое как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, РСЗО, зенитные самоходные установки Gepard и современные системы ПВО IRIS-T», — заявил Шольц в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Также федеральный канцлер отметил, что ФРГ делает всё возможное для предотвращения прямой конфронтации между Россией и НАТО. Шольц подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Германии считают правильным наличие единомышленников в оказании военной помощи Украине.

Как передает ИА REGNUM, ранее Олаф Шольц выступил против добычи природного газа в ФРГ методом фрекинга, так как это противоречит долгосрочной экологической политике страны.