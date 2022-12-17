Шольц: Берлин надеется не допустить прямой конфронтации между РФ и НАТО
Берлин, 17 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ делает все возможное, чтобы не допустить прямой конфронтации между Россией и Североатлантическим альянсом НАТО.
«Германия является одним из самых решительных сторонников Украины. Мы поставляем современное вооружение, такое как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, РСЗО, зенитные самоходные установки Gepard и современные системы ПВО IRIS-T», — заявил Шольц в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
Также федеральный канцлер отметил, что ФРГ делает всё возможное для предотвращения прямой конфронтации между Россией и НАТО. Шольц подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Германии считают правильным наличие единомышленников в оказании военной помощи Украине.
Как передает ИА REGNUM, ранее Олаф Шольц выступил против добычи природного газа в ФРГ методом фрекинга, так как это противоречит долгосрочной экологической политике страны.