Ереван, 17 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Бывшего главу разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил (ВС) Армении Араика Арутюняна взяли под арест в связи с возбуждением в его отношении уголовного дела о халатности. Об этом 17 декабря сообщает агентство Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По данным журналистов, разжалованного генерала обвиняют в халатности, из-за которой азербайджанские подразделения смогли проникнуть и закрепиться в Сюникской области Армении возле Чёрного озера в мае 2021 года. В то время Арутюнян командовал корпусом, который отвечал за данный участок.

Сообщается, что обвиняемый якобы знал о невыполнении его приказа организовать боевое дежурство возле границы с Азербайджаном, но не принял мер, чтобы это исправить. На должность главы разведуправления Генштаба он был назначен в сентябре 2021 года и пробыл на ней до февраля 2022 года.

Напомним, граница между Азербайджаном и Арменией не согласована, стороны готовятся запустить процесс делимитации и демаркации границы. При этом в мае 2021 года ВС Азербайджана заняли участок на территории Армении в районе Чёрного озера.