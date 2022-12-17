Улан-Удэ, 17 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Две основные версии крушения вертолёта Ми-8 в аэропорту Улан-Удэ рассматриваются следователями: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Дарья Драй ИА REGNUM Ми-8

Отмечается, что следователи продолжают расследование уголовного дела по факту крушения вертолёта в аэропорту Улан-Удэ по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Также указывается, что, согласно предварительным данным следствия, 16 декабря вертолёт Ми-8АМТ двигался с аэродрома «Восточный» в международный аэропорт «Байкал» и при посадке в точке назначения винтокрылая машина перешла в режим самопроизвольного вращения и упала, в результате чего воздушно судно полностью разбилось и его экипаж погиб.

Кроме того, уточняется, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место крушения и назначила необходимые экспертизы, а также изъяла образцы топлив вертолёта, техническую документацию и бортовой самописец в рамках следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолёта: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря уголовное дело по факту крушения вертолёта в аэропорту Улан-Удэ возбудили следователи.