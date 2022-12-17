Москва, 17 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в распространенном сообщении 17 декабря заявила, что Евросоюз из-за его санкционной политики ожидают болезненные последствия.

DAVID ILIFF Европейский парламент

«16 декабря в рамках развязанной против России санкционной агрессии Совет ЕС принял очередной «пакет» нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении нашей страны. Это решение не привносит ничего принципиально нового в отношения с Евросоюзом», — заявила Захарова.

Также представитель ведомства отметила, что страны — члены Евросоюза уже столкнулись с проблемами нехватки энергоресурсов и «санкционной инфляции», а экономике ЕС угрожает деиндустриализация.

Как передает ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что Россия примет контрмеры в связи с новым пакетом санкций Евросоюза.