Москва, 17 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Снегопад в Москве будет продолжаться завтра, 18 декабря, сообщил 17 декабря официальный телеграм-канал Комплекса городского хозяйства российской столицы.

Владимир Югасов ИА REGNUM Снегопад продолжается. 14:12 17.12.2022 Москва

«По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить до 20 см», — говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы «продолжают работать в усиленном режиме»: повсеместно проводится очистка улично-дорожной сети, парковок и дворов от снега.

Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, МЦК, а также соцобъектам.

В ночь на 18 декабря в Москве, согласно прогнозу погоды, ожидаются сильный снег, метель, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

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