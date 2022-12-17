Донецк, 17 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Обстрел Донецка со стороны военных формирований киевского режима обошёлся без жертв, но есть пострадавшие. Об этом 17 декабря сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«При обстреле [киевским] боевиками Киевского района Донецка ранение получил мужчина», ― говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, на 17 декабря, ВСУ открывали огонь по территории ДНР с применением РСЗО «Град», артиллерии калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм, а также миномётов калибра 120 мм.

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Под обстрелы киевских боевиков попали районы девяти населённых пунктов республики. Повреждены 22 домостроения и один объект гражданской инфраструктуры. Всего бандеровскими боевиками было выпущено 157 боеприпасов. В результате обстрелов погиб один человек и еще семь мирных жителей получили ранения.