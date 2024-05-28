Вашингтон, 17 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен уделяет «самое пристальное внимание» переговорам о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией. Об этом 17 декабря заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

«Мы собираемся продолжать принимать самое активное участие и довести дело до окончательного итога», — сказал Пател.

Он также призвал к разблокированию единственного пути в Нагорный Карабах — Лачинского коридора.

Напомним, ранее Госдеп США призвал Баку разблокировать дорогу в Нагорный Карабах и отметил, что это «отбрасывает назад» мирные переговоры Азербайджана и Армении.