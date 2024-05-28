В США сообщили о планах довести мирные переговоры Баку и Еревана до итога
США будут принимать «самое активное участие» в переговорах Армении и Азербайджана — Госдеп
Вашингтон, 17 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен уделяет «самое пристальное внимание» переговорам о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией. Об этом 17 декабря заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«Мы собираемся продолжать принимать самое активное участие и довести дело до окончательного итога», — сказал Пател.
Он также призвал к разблокированию единственного пути в Нагорный Карабах — Лачинского коридора.
Напомним, ранее Госдеп США призвал Баку разблокировать дорогу в Нагорный Карабах и отметил, что это «отбрасывает назад» мирные переговоры Азербайджана и Армении.