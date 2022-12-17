Москва, 17 декабря, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Пилотируемый корабль «Союз МС-23» могут отправить к международной космической станции ранее намеченного срока. Об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе Роскосмоса.

NASA Johnson МКС и «Союз»

«На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску корабля «Союз МС-23». При необходимости она может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки», — сообщил представитель Роскосмоса.

Напомним, до нештатной ситуации с «Союзом МС-22» запуск «Союза МС-23» был намечен на март 2023 года.

Несмотря на то, что в четверг, 15 декабря, Роскосмосом сообщалось о разгерметизации радиатора внешней системы терморегулирования корабля из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека, сейчас все системы МКС и «Союза МС-22» работают в штатном режиме. Космонавты работают по плану, у них уборка на борту.