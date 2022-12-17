Москва, 17 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В нескольких регионах Центрального федерального округа ожидается ухудшение погоды до конца дня 17 декабря. Об этом 17 декабря сообщается в Управлении МЧС по регионам ЦФО.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Морозы

По информации источника, неблагоприятные условия с сильными снегопадами ожидаются во Владимирской, Рязанской и Смоленской областях. В Калужской области предупреждают о гололедице на дорогах, а в ближайшие 1–3 часа с потенциальным сохранением вечером на территории Тульской области будет наблюдаться густой туман с дальностью видимости от 200 до 500 метров.

Также отмечается, что, по данным Гидрометцентра России, в северной половине Центрального федерального округа прогнозируются метель и похолодание до минут 13 градусов.

Как передает ИА REGNUM, ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС предупредил жителей о необычно холодной погоде — в ряде регионов в ближайшие дни температура воздуха будет ниже нормы на семь и более градусов.