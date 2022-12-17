Киев, 17 декабря, 2022, 13:57 — ИА Регнум. О задержке 42 железнодорожных рейсов на Украине сообщили 17 декабря в пресс-службе «Укрзализныци».

(сс) Amort1939 Поезд

Отметив, что «Украинские железные дороги» возобновили энергоснабжение «на всех главных участках», движение пассажирских поездов постепенно стабилизируется.

«По состоянию на 10:00 (время местное — прим. ИА REGNUM) 24 рейса «Укрзализныци» следуют с задержками более часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. 23 поезда продолжают курсировать по графику», — сообщили в компании.

Отмечается также, что из поездов дальнего следования ни один не отменён.

Компания уточняет, что на шесть с лишним часов задерживается рейс Запорожье — Киев, на шесть часов — Харьков — Одесса и Краматорск — Одесса, на пять с половиной часов — Запорожье — Ужгород.