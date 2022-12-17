Москва, 17 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Бывшая замглавы Херсонской области Екатерина Губарева переходит на работу в Москву. Об этом чиновница сообщила 17 декабря представителю агентства ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В беседе с журналистом Екатерина Губарева заявила, что будет работать в Москве и её деятельность будет связана с цифровизацией. При этом чиновница не уточнила, в каком конкретно ведомстве будет работать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Херсонской области в социальной сети Telegram сообщила, что Екатерина Губарева переходит на работу в другой российский регион, а ее полномочия временно переданы другим членам правительства. В Херсонской области она курировала вопросы цифровизации и социальной политики.