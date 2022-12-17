Новосибирск, 17 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Столкновение грузового автомобиля с локомотивом произошло в Новосибирской области. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительным данным, сегодня около 15:00 (11:00 мск) в Мичуринском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области при переезде через железнодорожные пути необщего пользования, эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью «Промышленное предприятие железнодорожного транспорта», допущено столкновение грузового автомобиля с локомотивом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время ведётся установление всех причин и обстоятельств ДТП, и добавляется, что Новосибирская транспортная прокуратура организовала по этому факту проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на трассе в Иркутской области произошло столкновение маршрутного такси и двух легковых автомобилей.