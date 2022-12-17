Луганск, 17 декабря, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Под городом Сватово в Луганской Народной Республике развёрнуты диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) киевского режима. Об этом 17 декабря в беседе с ТАСС сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай.

Петр Мальцев. Беспощадно уничтожать фашистских диверсантов. 1941

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Он высказал уверенность в том, что группы диверсантов находятся в «спящем» состоянии и только ждут приказа.

«Это однозначно есть. Просто вопрос в том, когда поступит приказ к активизации и в каком направлении», ― указал командир подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что киевские боевики готовят диверсии в городе Сватово (ЛНР). В их подготовке также принимают участие и американские спецслужбы. Так, по данным разведки, задание провести в этом районе диверсию ВСУ получили от украинских спецслужб. Таким образом, пояснил эксперт, Киев пытается компенсировать длительную непродуктивную деятельность своей армии на этом направлении.

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Марочко уточнил, что целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки.