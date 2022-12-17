Ставрополь, 17 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. По факту массовой гибели журавлей, зайцев и куропаток возбудили уголовное дело в Петровском округе Ставропольского края. В результате проведенного химико-токсикологического исследования в тушках краснокнижных пернатых найден яд, содержащий фосфорорганические соединения, которые и привели к смерти. Об этом сообщили 17 декабря журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставрополью.

(сс) Savithri Singh Серые журавли

Следователи устанавливают виновных в нарушении правил по борьбе с болезнями и вредителями растений, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия.

Напомним, в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей птиц серого журавля, занесенного в Красную книгу Ставропольского края. Местные жители также сообщили о найденных мертвых зайцах и куропатке.

«Установлено, что в ноябре при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, он был распространен на поверхности почвы, в результате чего наступили тяжкие последствия для окружающей среды в виде гибели серых журавлей, вследствие чего причинен ущерб государству», — говорится сообщении СК по региону.

Одной из версий гибели птиц назвали отравление агрохимикатами. Губернатор края Владимир Владимиров поручил установить виновных в неправильном использовании агропрепаратов и наказать их.