Вашингтон, 17 декабря, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Вашингтон приветствует восстановление подачи газа в Нагорный Карабах, но блокада республики продолжается. Об этом 17 декабря заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он прокомментировал блокирование движения в Лачинском коридоре, единственном пути между Арменией и Нагорным Карабахом.

«Мы призываем восстановить свободное передвижение по коридору как можно скорее, и путь к этому лежит через переговоры», — сказал Пател.

Представитель Госдепа также отметил, что Вашингтон проявляет большой интерес к мирным переговорам Баку и Еревана. США собираются принимать в этом «самое активное участие».

Напомним, 12 декабря сотни жителей Азербайджана заблокировали дорогу в Нагорный Карабах. К вечеру им привезли палатки, чтобы они могли ночевать на трассе. На место прибыли вооружённые сотрудники полиции Азербайджана. С 13 по 16 декабря в Нагорный Карабах прекратилась подача газа. В республику идёт единственный газопровод, и он проходит по территории, контролируемой Баку.