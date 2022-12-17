Банги, 17 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Глава «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрий Сытый впервые пришел в сознание после покушения на его жизнь. Об этом в интервью РИА Новости сообщили 17 декабря в дипмиссии Российской Федерации в ЦАР.

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«Я думаю, что выписку можно будет ожидать скоро, потому что он в сознании и сегодня выходил на связь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент не наблюдается непосредственных угроз дипломатической миссии РФ в Центральной Африке.

Как передает ИА REGNUM, ранее глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна назвала беспочвенными обвинения в ее адрес о причастности Франции к покушению на главу «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого.