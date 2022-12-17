Пекин, 17 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. На работу загранучреждений России в Китае не повлияла вспышка COVID-19 в этой стране, все они продолжают работы в штатном режиме. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе посольства РФ в КНР.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«Посольство переживает нынешнюю вспышку COVID-19 вместе со всеми жителями Пекина. Надо сказать, это уже далеко не первая волна, с которой мы сталкиваемся», — приводит слова представителя российской дипмиссии РИА Новости.

Также представитель посольства РФ уточнил, что за три года российские загранучреждения в Китае выработали эффективный протокол обеспечения эпидемиологической безопасности. При этом он уточнил, что все сотрудники дипмиссий соблюдают необходимые профилактические меры по защите от COVID-19, и в том числе обязательный масочный режим, ограничение на проведение массовых мероприятий, а также организуют множество встреч с партнёрами в дистанционном формате.

«Так что очередная вспышка не повлияла на функционирование российских загранучреждений в Пекине и по всей стране. Работаем в штатном режиме», — добавили в посольстве России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну (Рама Х) и королеве Сутхиде из-за коронавируса было рекомендовано временно воздержаться от исполнения королевских обязанностей.