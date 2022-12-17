Москва, 17 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Доступ к льготному лизингу сельскохозяйственной техники российские аграрии в 2022–2023 годах смогут сохранить за счёт выделяемых правительством из бюджета дополнительных средств, сообщили 17 декабря в правительственной пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

«Речь идёт о десяти миллиардах рублей, — сообщили в правительстве. — Выделенные распоряжением правительства средства поступят в уставный капитал компании «Росагролизинг» — она является одним из основных поставщиков техники для отечественного агропрома».

Отмечается также, что российские сельхозпроизводители за счёт этих денег смогут приобрести на льготных условиях не менее 1,7 тыс. единиц техники. В итоге темпы технологической модернизации в российском аграрном секторе будут сохранены, а объёмы производства продукции — увеличены.