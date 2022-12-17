Москва, 17 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что лекарственные препараты, которые производит фармацевтическая промышленность России, соответствуют самым высоким стандартам качества.

Государственная дума России Михаил Мурашко

«Внедряя высокие стандарты производства в надлежащую производственную практику, мы видим, что фармацевтическая промышленность и выпускаемые лекарственные препараты соответствуют самым высоким стандартам качества», — сказал Мурашко в ходе торжественного открытия высокотехнологичного производства лекарств на заводе «Биохимик» группы компаний «Промомед», также отметив что фармпроизводства обеспечивают требования медицинской отрасли и пациентов.

Включение новой производственной площадки в обойму российских фармацевтических производителей станет залогом развития здравоохранения в целом и фармацевтической отрасли в частности, добавил Михаил Мурашко.

Напомним, что ранее, 7 декабря на конференции «Медицина и качество — 2022» Мурашко заявил о росте удовлетворенности медпомощью в России