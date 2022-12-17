Вашингтон, 17 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Продолжающаяся блокада Нагорного Карабаха может спровоцировать гуманитарный кризис в республике. Об этом 16 декабря сообщила в соцсети Twitter член Конгресса США от Демократической партии Кэтрин Кларк.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Она отметила, что тысячи жителей Нагорного Карабаха будут в опасности без восстановления возможности доставлять туда продукты и лекарства. Конгрессмен возложила ответственность за ситуацию на Баку.

«Мы должны помочь обеспечить мир и привлечь Азербайджан к ответственности», — написала Кларк.

Напомним, 12 декабря толпа жителей Азербайджана, называющих себя экологами, начала протестовать возле КПП российских миротворцев на трассе Степанакерт — Горис, заблокировав единственную дорогу, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Протестующие заявляют, что выступают против «незаконной» добычи природных ресурсов.