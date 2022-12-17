Москва, 17 декабря, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов одобрил поступок папы Римского Франциска, который извинился за свои слова о чеченцах и бурятах. Религиозный деятель выразил пожелания для всех злопыхателей, которые обвиняют Россию, не разобравшись в происходящих событиях, чтобы они последовали примеру понтифика.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

По словам муфтия, ошибиться может каждый, но важно, что «Ватикан, разобравшись, направил свои разъяснения с извинениями».

«Хотелось бы надеяться, что этому примеру последуют и другие верующие политики в мире — уйти от давления ангажированной информации, и провести анализ происходящего, и стать на сторону света и мира. Подумать о том, что если даже Святой престол нашел в себе силы на этот шаг, то что на самом деле им мешает задуматься о судьбе человечества?» — приводит ТАСС слова Альбира Крганова.

Напомним, ранее папа Римский Франциск в интервью американскому изданию America Magazine осудил жестокость российских военных на Украине, особо отметив, что этим отличаются якобы чеченцы и буряты. Его слова вызвали негативную реакцию в России. Высказал свое возмущение, в частности, и глава Чечни Рамзан Кадыров.

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В Ватикане заявили, что будут разбираться с переводом слов понтифика, приведенных в интервью американским изданием. На днях МИД РФ получил официальное заявление с извинениями за высказывания папы Римского Франциска. Официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщив об этом, подчеркнула, что пример Ватикана «вызывает искреннее уважение».