Москва, 17 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. С российскими национальными интересами будут в первую очередь сопряжены ответные меры России на принятие Европейским союзом девятого пакета санкций против нашей страны. Об этом 17 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

«Что касается ответных мер, то они, естественно, будут прежде всего сопряжены с нашими национальными интересами. И многие меры, которые обеспечивают российский суверенитет, в том числе во всех ключевых областях, уже приняты», — приводит его слова ТАСС.

Также замглавы МИД РФ отметил, что принятие Евросоюзом затрагивающих собственные интересы мер является их выбором.

При этом Грушко указал, что Москва не увидела в новом пакете санкционных мер ЕС ничего неожиданного, и добавил, что таким решение сообщество продолжает своё движение по саморазрушительному и деструктивному пути.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон заявил, что сложная обстановка в европейской энергетике является результатом санкционной политики Евросоюза в отношении России.