Киев, 17 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. На Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, сообщили 17 декабря в пресс-службе «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Как информирует украинская компания, дефицит электроэнергии в системе «всё ещё значительный». Всеми региональными отделениями компании введены лимиты потребления электричества.

Компания, заявляя, что эта ситуация сложилась из-за «российских ракетных атак», добавляет, что «состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий» — дождя со снегом, мороза и сильного ветра, которые приводят к оледенению оборудования.

Отмечается, что ремонтные бригады работают круглосуточно.

Комментируя упоминание о ракетных атаках, отметим, что российское Минобороны не сообщало о массированных ударах по украинским энергообъектам.

Читайте также: Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога