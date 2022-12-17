Симферополь, 17 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Крыму сообщили, что Украина начала новый этап информационной войны против региона. Об этом 17 декабря написал советник главы республики Олег Крючков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, в последние две недели на Украине начали новый этап информационной войны против Крыма, в частности, созданы десятки аккаунтов в соцсетях и Telegram-каналах, чтобы распространять ложные данные о республике.

В связи с этим Олег Крючков призвал жителей доверять только проверенным источникам, в том числе СМИ и официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ни о каком прорыве и приближении формирований преступного режима Киева к границам Крыма не может быть и речи.