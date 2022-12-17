Симферополь, 17 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Ни о каком прорыве и приближении формирований преступного режима Киева к границам Крыма не может быть и речи. Об этом 17 декабря заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Ситуация на украинском направлении напряжённая, но не критическая. Безусловно, ни о какой сдаче Мелитополя, прорыве к границе Крыма или победе украинского преступного режима не может быть и речи. Это фантазии их деятелей, но мы к ним уже привыкли», — приводит его слова РИА Новости.

Также Константинов отметил, что публичное обсуждение военных планов свидетельствует о том, что они несерьёзны, и добавил, что в Киеве не верят в собственные несбыточные планы, о которых они публично рассказывают фактически каждый день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два американских чиновника заявили в комментарии NBC News, что военный потенциал для «возвращения Крыма» якобы имеется у боевиков киевского террористического режима.