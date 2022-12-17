Москва, 17 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева переходит на работу в другой российский регион, сообщает 17 декабря администрация области в социальной сети Telegram.

Gorlovka.Today Екатерина Юрьевна Губарева

По заявлению администрации Херсонской области, заместитель председателя правительства Екатерина Губарева переходит на работу в другой регион РФ, ее полномочия временно переданы другим членам правительства.

В администрации области при этом не сообщили, в какой регион будет переведена Екатерина Губарева. В Херсонской области она курировала вопросы цифровизации и социальной политики. В ноябре чиновницу задержали по делу об экономическом преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией приезд заместителя генсека ООН Мартина Гриффитса в Херсон.

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