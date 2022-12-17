Гагра, Абхазия, 17 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания распорядился отправить партию гуманитарного груза в новые регионы России. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

«На этот раз груз, состоящий из 100 тонн мандарин, предназначен для детей Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей к Новому году от народа Абхазии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая партия гуманитарного груза должна прибыть на место 19 декабря. Акции будут помогать волонтёры общественной организации «Молодая гвардия». Колонну будет сопровождать глава МЧС Абхазии Лев Квициния.

Стоит отметить, что в районах Абхазии 5 декабря развернули пункты сбора гуманитарной помощи. Жители республики собирали мандарины для детей новых российских регионов.