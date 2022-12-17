Старобельск, ЛНР, 17 декабря, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Лишить российских военных сообщения между городами Сватово и Старобельском в ЛНР командование ВСУ будет стараться любой ценой, заявил 17 декабря командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«То есть отрезать Старобельск — это одна из стратегически важных задач для всего минобороны Украины», — рассказал Алабай в интервью ТАСС, добавив, что ВСУ не жалеют даже элитных подразделений для этой цели, потери у боевиков большие.

«На нашем направлении [у посёлка Новосёловское] стоит в основном элита, то есть у них вооружение и экипировка по первой категории», — рассказал «Алабай».

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Напомним, в районе Сватово подразделения ВСУ переориентируются, по данным разведки ЛНР, на оборонительные действия.