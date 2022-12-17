Бровары, Украина, 17 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. У жителей города Бровары в Киевской области Украины нет ни тепла, ни воды в квартирах. Об этом 17 декабря сообщил мэр города Игорь Сапожко.

ИА REGNUM Батарея

«Возникла проблема с подачей электроэнергии на наши водоочистные сооружения. Поэтому сейчас должны временно приостановить услугу централизованного водоснабжения по городу», ― написал в сообщении в телеграм-канале Сапожко.

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Также глава городской администрации добавил, что в Броварах обесточены котельные, «поэтому централизованное теплоснабжение тоже пока приостановлено».

По его словам, специалисты «Укрэнерго» уже приступили к устранению повреждений на сетях и делают всё возможное, чтобы вода и тепло быстрее вернулись в дома жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря лидер киевского террористического режима Владимир Зеленский заявил о значительном ущербе, который был нанесён энергетической инфраструктуре страны. Он сообщил, что объекты энергетики и теплоснабжения подверглись сегодня мощным ударам. В результате произошли аварийные отключения по всей стране — в большинстве городов и регионов. В Киеве и 14 областях также как следствие отключения энергии остановилось водоснабжение.

При этом отметим, что Минобороны России 16 декабря не объявляло о нанесении ударов по инфраструктуре Украины.